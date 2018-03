Das Institut - Oase des Scheiterns (6/8)

In einer panischen Übersprunghandlung übergibt Jördis Saidas Liebesbrief an den arglosen Titus - und bringt ihn damit in Teufels Küche. Erst recht, als Saidas sittenstrenge Brüder auf den Plan treten und herausfinden wollen, welcher Strolch es auf ihre unverheiratete Schwester abgesehen hat ... Margarete und Dr. Eckart stoßen derweil unter der Bibliothek auf einen Schutzraum der ehemaligen DDR-Botschaft und schließen sich versehentlich darin ein.