Bodo Wartke - Was, wenn doch?

13.10.2018 | 01:14:13 Std. | Verfügbar bis 13.01.2019 | WDR

Der Musikkabarettist Bodo Wartke präsentiert sein Bühnen-Programm "Was, wenn doch?" - gemischt mit einigen seiner größten Hits. Bodo Wartkes Texte sind nachdenklich, brüllend komisch oder tieftraurig - aber immer unterhaltsam und mitreißend. Vor einem begeisterten Publikum in der Paderhalle in Paderborn singt er Lieder über Liebe, alltägliches Miteinander und die großen Fragen des Lebens. Dabei begleitet er sich selbst auf dem Flügel. Eine Aufzeichnung im Rahmen des Kabarettfestivals Paderborn 2018.