Auf in den Urlaub - Sonne, Sommerhits und Sommerträume

Unterhaltung. . 01:28:37 Std. . Verfügbar bis 25.08.2019. WDR.

Ab in südliche Gefilde, Sonne auf der Haut, Sand zwischen den Zehen, Erfrischung in den kühlen Meeresfluten - luftige Kleider und kurze Hosen. Mit dem richtigen Urlaubshit im Ohr und einem Kaltgetränk in der Hand, die Seele baumeln lassen. Da sind wir Deutschen ganz vorne dabei, keine andere Nation verreist so gern wie wir. Doch wie ist es dazu gekommen, dass wir Reiseweltmeister geworden sind? Wie haben wir in den vergangenen Jahrzehnten Urlaub gemacht? Was sind unsere Lieblingsziele? Autor/-in: Melanie Didier