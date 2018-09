60 Jahre Stars am Herd - Von Toast Hawaii zum Veggieburger

15.09.2018 | 01:29:29 Std. | Verfügbar bis 15.09.2019 | WDR

In einer 90-minütigen Reise durch die Kochshows aus sechs Jahrzehnten und der ganzen Welt präsentieren Johann Lafer, Björn Freitag, Léa Linster, Mirja Boes, Ruth Moschner und viele andere ihre Lieblingssendungen und Lieblingsstars am Herd.Essen und Genießen gehören zu den unbestrittenen Lieblingsbeschäftigungen der Deutschen! Kein Wunder also, dass auch auf allen Fernsehkanälen rund um die Uhr gebrutzelt und gegart, gegrillt und gebeizt wird. Fast 90 Kochshows gibt es heute allein im deutschen Fernsehen und ständig kommen neue Konzepte und Köche dazu. Schon längst sind die Kochformate keine Ratgebersendungen mehr für die Hausfrau auf der Suche nach neuen Rezepten. In den aktuellen Shows duellieren sich Spitzenköche, präsentieren Hobbygourmets ihre Küchentricks, wird Kochen zum Lifestyle und Spektakel. Autor/-in: Marion Försching