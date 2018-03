Unsere Wanderlust

Auf Schusters Rappen über Stock und über Stein kreuz und quer durch "Unseren Westen". Pure Wanderlust! Jeder zweite Nordrhein-Westfale wandert, um sich zu erholen, sich fit zu halten oder nach ein paar gemeinsamen Kilometern an der frischen Luft mit Freunden den Proviant zu teilen. Je schneller der Alltag wird, desto größer wird die Lust nach Entschleunigung und nach Ruhe in der Natur. Egal ob Fernwanderwege wie der Eifelsteig oder die Rundwanderwege im Bergischen Land, Angebote und Herausforderungen gibt es genug. Premiumwanderwege wie der Rheinsteig oder die Dörenther Klippen im Tecklenburger Land bieten dem Wanderer jede Menge Abwechslung in unserem Westen. Autor/-in: Christoph Wittig