Unsere Parks und Gärten

30.03.2018 | 43:24 Min. | Verfügbar bis 06.04.2018 | WDR

Der Frühling steht vor der Tür. Also, nichts wie raus in die Natur. Die Parks und Gärten in unserem Westen laden ein: zu einem Picknick auf der Wiese im Nordsternpark in Gelsenkirchen, zu einem Spaziergang durch den Skulpturenpark in Wuppertal oder zu einem Abstecher auf die Museumsinsel Hombroich... Autor/-in: Christoph Wittig