Unser Winterspaß

Unser Westen. . 43:31 Min. . UT . Verfügbar bis 20.12.2021. WDR. Von Christoph Wittig .

Es ist Winter - Zeit, um sich mit einer warmen Decke und einem heißen Getränk hinter dem Ofen zu verkriechen. Aber nicht mit uns! Unser Westen hat auch in der kalten Jahreszeit unfassbar viel zu bieten. Für Sportliche die Pisten im Sauerland, die Skihalle in Neuss oder die Eislaufbahn der Zeche Zollverein. Für Wissbegierige das Krippenmuseum in Telgte oder das Freilichtmuseum Kommern, wo man erleben kann, wie sich der Winter vor 100 Jahren angefühlt hat...