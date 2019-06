Unser Westen - Unser Witz

Unser Westen. . 43:31 Min. . WDR. Von Christoph Wittig.

Die Westfalen gehen zum Lachen in den Keller – während sich die Rheinländer vor Lachen nicht mehr einkriegen. Stimmt das eigentlich? Lisa Feller, Ingolf Lück und Thomas Bug machen sich auf eine Reise durch unseren Westen und gehen diesem Vorurteil auf den Grund. Unterwegs treffen sie auf die besten Witzeerzähler und Comedians. In Köln sind das zum Beispiel Guido Cantz, Carolin Kebekus und Jürgen Becker. Hier wird zu jeder Jahreszeit gelacht - und nicht nur an Karneval. Im Ruhrgebiet wissen Markus Krebs, Atze Schröder und Torsten Sträter, worüber die Ruhris sich am liebsten amüsieren. Rüdiger Hoffmann erklärt, warum der Ostwestfale ganz oben im Norden ein bisschen langsamer ist. Und kennen Sie den Unterschied zwischen einem Westfalen und einem Rheinländer..?