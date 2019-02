Warum wir noch Pelz tragen?

Tiere suchen ein Zuhause | 24.02.2019 | 05:44 Min. | WDR | Von Katja Diepenbruck

Ob als Kragen an der Kapuze oder als Bommel an der Mütze - Pelz ist scheinbar wieder chic. Doch wie geht Tierliebe und Pelztragen zusammen? Wissen die Kunden um die grausamen Haltungsbedingungen von Waschbär, Marderhund und Co? Auch große Modelabels schwenken längst um.