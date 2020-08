Warum Katzen Gesellschaft brauchen

Wohnungskatzen brauchen in der Regel immer einen Artgenossen. Halter Benjamin hat die Erfahrung selbst gemacht. Sein Kater Benny litt an Katzendepression, bis Katze Ginger in sein Leben trat. Katzenexpertin Heike Grotegut klärt über die „sozialen Einzelgänger“ auf.