Trotz Verbots: Geschäfte mit kupierten Hunden

Tiere suchen ein Zuhause | 28.10.2018 | 06:38 Min. | WDR

Weil sie stolz oder bedrohlich aussehen sollen, werden ihnen schon als Welpen Schwanz und Teile der Ohren abgeschnitten. "Kupieren" nennt sich das Verfahren. Doch das Kupieren der Ohren ist in Deutschland bereits seit 1987 verboten, das der Rute seit 1998. Eine Ausnahme für das Kupieren gibt es bei medizinischer Indikation oder bei jagdlich geführten Hunden. Doggen, Rottweiler, Dobermänner und Co. werden trotzdem immer noch zu Tausenden Opfer dieses fragwürdigen Schönheitsideals. Im Internet boomt der Handel mit verstümmelten Welpen. Die Ursache dafür ist eine Gesetzeslücke. Zwar ist das Kupieren deutscher Hunde in Deutschland und auch im Ausland verboten, der Import kupierter Hunde ist aber legal. Laut dem Deutschen Tierschutzbund kann der chirurgische Eingriff nicht nur chronische Gesundheitsschädigungen zur Folge haben, sondern schränkt auch die Kommunikationsmöglichkeiten der Tiere enorm ein. Tierschützer fordern seit längerem ein Importverbot für kupierte Hunde. Autor: Stefan Servos