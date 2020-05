Tierschutz in Ungarn: Tierheim Györ

Tiere suchen ein Zuhause. . 10:36 Min. . Verfügbar bis 10.05.2021. WDR.

Im Tierheim der ungarischen Stadt Györ leben rund 150 Hunde. Circa 80 Prozent der Tiere werden im Land vermittelt, denn in Ungarn werden zunehmend auch ältere Tiere adoptiert, was Tierheimleiter Peter Nagy durchaus positiv findet. Der Rest geht ins Ausland zum Beispiel an den Tierschutzverein Notpfote Animal Rescue aus NRW.