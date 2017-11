Tierschutz in Spanien - Wie Tierwork Leben rettet

Tiere suchen ein Zuhause | 26.11.2017 | 08:46 Min. | WDR

TV-Moderatorin Alida Gundlach engagiert sich seit vielen Jahren mit viel Energie für Tiere in Not. Ob herrenlos oder misshandelt, ob in Deutschland, Rumänien, Ungarn oder Spanien – sie kann und will nicht wegschauen. Es geht ihr um jedes Einzelschicksal, aber immer auch um nachhaltig bessere Lebensbedingungen für Tiere. Deshalb arbeitet ihr Verein tierwork e.V. mit Tierschützern und Behörden vor Ort zusammen. Autorin: Christiane von Schwind