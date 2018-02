Tierschützer am Limit

Tiere suchen ein Zuhause | 18.02.2018 | 08:30 Min. | WDR

Erst rettete Tina Bartels in Spanien ein paar Pferde aus schlechter Haltung. Mittlerweile widmet sie ihr Leben ausschließlich Tieren in Not – und stößt dabei an ihre Grenzen. Ihren Hilferuf im Netz hörte auch Moderatorin Alida Gundlach und bot Hilfe an. Autorin: Christiane von Schwind