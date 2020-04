Tiere suchen ein Zuhause

Das größte Tierheim der Welt liegt in Rumänien, rund 120 Kilometer westlich von Bukarest. In der Smeura leben rund 6.000 Hunde. Aufgrund der Coronakrise verschlechtert sich die Situation in der Smeura dramatisch, die Ausreise der Hunde zur Vermittlung ist massiv erschwert. Die Tierschützer wissen nicht, wie lange sie die Versorgung der Tiere gewährleisten können.