Tiere im Seniorenheim

Tiere suchen ein Zuhause. . 05:17 Min. . Verfügbar bis 08.11.2021. WDR.

Senioren in einer weitläufig grünen Anlage, umgeben von Hühnern, Gänsen, Enten, Kaninchen, Schafen, Ziegen und Ponys – das ist das Seniorenheim Casa in Silva in der Eifel. Von dem ungewöhnlichen Zusammenleben profitieren Menschen und Tiere.