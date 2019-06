Tiere finden ein Zuhause

Tiere suchen ein Zuhause. . 54:00 Min. . UT . WDR.

Moderatorin Simone Sombecki und Hundetrainer Andreas Ohligschläger besuchen in Italien das Tierschutzprojekt „SOS Animali International“. Viele kranke, traumatisierte und schwer vermittelbare Hunde leben in diesem besonderen Tierschutzprojekt in der Toskana. Für einige der Schützlinge wollen Simone und Andreas nun in Deutschland ein endgültiges Zuhause finden. Doch bevor die Tiere vermittelt werden, kommen sie erst einige Wochen zu Hundetrainer Andreas Ohligschläger. In seiner Hundetagesstätte „Revier für Hunde“, in Eschweiler bei Aachen, beobachtet er die Persönlichkeit der Hunde, um dann die passenden Familien für sie zu finden. Ob es für alle Kandidaten ein Happy End gibt?