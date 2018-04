Stadttauben Bochum

Tiere suchen ein Zuhause | 22.04.2018 | 06:15 Min. | Verfügbar bis 20.04.2019 | WDR

Tauben in der Stadt - da wenden sich viele angeekelt ab. Doch das Problem ist von Menschen gemacht. Stadttauben stammen von entflogenen Zuchttieren ab und suchen in den Städten nach Futter. Oft sind sie in einem erbärmlichen Zustand. Ein Bochumer Verein engagiert sich für Tiere. Autorin: Heidi Sonderhoff