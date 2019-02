Revier für Hunde: Spielen und kommunizieren lernen

Tiere suchen ein Zuhause | 03.02.2019 | 07:34 Min. | WDR | Von Katharina Hadem

In der Hundetagesstätte Revier für Hunde in Eschweiler dürfen täglich 30- 40 Hunde miteinander den Tag verbringen. Eine große, eingespielte Gruppe, in der die Hunde, unter Aufsicht, sehr viel selber regeln. In der Huta lernen die Hunde viel voneinander: mit anderen Hunden zu kommunizieren, zu spielen und Spaß zu haben.