Rettungshunde

Tiere suchen ein Zuhause. . 05:57 Min. . UT . Verfügbar bis 10.11.2020. WDR.

International bekannt wurden deutsche Rettungshunde durch ihre Einsätze in Erdbebengebieten, wie in Italien, der Türkei oder in Nepal. Doch auch in Deutschland sind die Tiere regelmäßig im Einsatz und suchen nach vermissten Personen.