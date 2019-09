Nachhaltige Haustierhaltung - Teil 1

Wissenschaftler schlagen Alarm: Unsere Haustiere seien regelrechte Klimakiller, heißt es in einer neuen Studie. Das liegt vor allem am hohen Fleischkonsum, aber auch am Verpackungsmüll fürs Futter. Selbst Katzenstreu ist kaum nachhaltig noch recycelbar. 1,4 Millionen Tonnen davon landen jährlich im Restmüll. Doch es gibt schon Alternativen.