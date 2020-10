Menschenrechte für Menschenaffen?

Tiere suchen ein Zuhause. . 06:13 Min. . Verfügbar bis 04.10.2021. WDR. Von Jörg E. Mayer.

Vor allem für Menschenaffen fordern Tierrechtler schon länger mehr Rechte. In Freiheit verbringen Orang Utans zum Beispiel ihr ganzes Leben in den Bäumen. Eine Zoo-Ein Leben im Zoo, in nur drei bis vier Meter hohen Käfigen, verursacht bei Orang-Utans körperliche und psychische Schäden. Würden ihnen mehr Rechte zugestanden, könnte das sogar ihre Freilassung bewirken, wie im Fall des Orang-Utan-Weibchens in Argentinien.