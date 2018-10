Leuchtende Vorbilder im Pferdesport

Tiere suchen ein Zuhause | 21.10.2018 | 07:36 Min. | WDR

Frei und spielerisch, motiviert und voller Vertrauen: so gehen Pferde an der Seite des französischen Ehepaars Frédéric Pignon und Magali Delgado. Die beiden begeistern in ihren Shows mit Freiheitsdressuren und Lektionen im Sattel Menschen in aller Welt. Auch ihre Seminare sind sehr beliebt. Denn viele Pferdefreunde suchen neue Impulse für ein harmonisches Zusammenspiel von Mensch und Pferd basierend auf Respekt, gemeinsamer Freude und Vertrauen.