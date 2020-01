Hunde verstehen

Tiere suchen ein Zuhause. Teil 4 von 4. . 44:13 Min. . UT . Verfügbar bis 27.01.2021. WDR.

Folge 4 führt Andreas Ohligschläger in Hunde verstehen! unter anderem nach Düsseldorf. Hier lebt Katharina mit Mann, Sohn und Hund Nelly. Im Umgang mit anderen Hunden zeigt sich Terrier-Mischlingshündin Nelly sehr unsicher und ein Spaziergang an der Leine ist kaum noch möglich. Nelly attackiert, plötzlich und ohne Vorwarnung, andere Hunde. Aus Angst vor Begegnungen mit anderen Hunden ist ihre Halterin nun übervorsichtig und Nelly muss aktuell sogar einen Maulkorb tragen. Hundecoach Andreas Ohligschläger analysiert die Problematik, warum Nelly plötzlich so unberechenbar reagiert.