Herdenschutzhunde

Herdenschutzhunde leben von Geburt an mit ihren Schutzbefohlenen zusammen. Werden sie verkauft, müssen sie innerhalb weniger Wochen an die neuen Tiere gewöhnt werden. Sie schützen die Herde vor Füchsen, Wölfen und anderen Beutegreifern. Doch oft geraten die Hunde in falsche Hände.