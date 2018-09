Gnadenhof für Versuchsaffen

Tiere suchen ein Zuhause | 30.09.2018 | 04:29 Min. | WDR

Ein Leben lang wurden die Schimpansen in Pharma-Laboratorien gequält, eingepfercht in kleinen Käfigen. Auf einem Gnadenhof in Österreich dürfen jetzt fast 40 von ihnen ihre letzten Lebensjahre verbringen. Autor: Michael Mandlik