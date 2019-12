"Die Rüden" - Bissige Begegnungen der Film

Was passiert, wenn gewalttätige Männer auf aggressive Hunde treffen? Das war die Idee hinter dem Film "Die Rüden", der von einem ungewöhnlichen Experiment erzählt. Hier treffen ehemalige Täter auf bissige Hunde. Alle Hunde aus dem Film leben in einem speziellen Auffangzentrum, wo sich Profis um die Tiere kümmern, die erst durch ihre Lebensumstände gefährlich wurden. Hunde sowie Menschen machen die Erfahrung, es in Ruhe miteinander auszuhalten.