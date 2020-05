Die Corona-Krise trifft auch den Pferdeschutz hart

Tiere suchen ein Zuhause. . 05:48 Min. . Verfügbar bis 17.05.2021. WDR. Von Christiane von Schwind.

Täglich neue Meldungen von Pferden und Ponys in Not, finanzielle Verantwortung für 90 Tiere und reihenweise Paten und Spender, die abspringen − die Corona-Pandemie hat den Pferdeschutzverein KoMeT e.V. in eine schwere Krise gestürzt.