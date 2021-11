Wie alle anderen auch (2021)

Tatort (WDR). . 01:27:31 Std. . UT . AD . Verfügbar bis 27.05.2022. WDR.

Fernsehfilm Deutschland 2021 +++ Ella flieht vor ihrem gewalttätigen Ehemann und versucht, ohne Geld und ohne Freunde unterzutauchen.

Die obdachlose Monika nimmt Ella unter ihre Fittiche und zeigt ihr, wie sie auf der Straße überlebt. Aber Ella lässt Monika allein, als sie in einem Schnellrestaurant Axel kennenlernt und in seiner kleinen Wohnung Unterschlupf findet. Am nächsten Morgen ist die, die ihr Schutz versprach, tot. Die Kölner Kommissare Ballauf und Schenk nehmen die Ermittlungen auf. +++ mit Klaus J. Behrendt, Dietmar Bär und Ricarda Seifried | Regie: Nina Wolfrum