Wendehammer (2016)

Fernsehfilm. . 01:28:51 Std. . UT . Verfügbar bis 04.05.2021. WDR.

Fernsehfilm Deutschland 2016 +++ Betti Graf vermisst ihren Nachbarn, Herrn Abendroth. Sie verdächtigt den IT-Spezialisten Nils Engels, auch ein Nachbar. Sie alle wohnen an einem Wendehammer. Engels hat sein Haus zu einem "Smart House" umgebaut und mag seine "analogen" Nachbarn nicht. Janneke und Brix finden in Abendroths Haus Blutspuren – und geraten tief in die Streitigkeiten der Wendehammer-Anwohner. +++ Mit Margarita Broich, Wolfram Koch und Cornelia Froboess | Regie: Markus Imboden