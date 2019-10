Türkischer Honig | Das Leipziger Team ermittelt

Hauptkommissarin Eva Saalfeld erhält einen Anruf, der ihr Leben durcheinanderbringt. Ihre Halbschwester Julia, die sie noch nie gesehen hat, will sich mit ihr treffen. Ehe es dazu kommt, wird Julia vor Evas Augen von zwei Männern entführt. In der gleichen Nacht wird Abdul Günes, ein Nachbar von Julias Onkel Hamid, in seiner Wohnung ermordet. Die Kommissare suchen die Verbindung zwischen beiden Fällen. Als es Julia kurz darauf gelingt, den Entführern zu entkommen, lernen sich die Schwestern endlich kennen.