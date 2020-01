Tatort-Duo Köln-Leipzig: Kinderland

Tatort (WDR). . 01:26:39 Std. . UT . Verfügbar bis 25.07.2020. WDR.

Vier Kommissare, zwei Fälle, zwei Städte: In Leipzig wird die 15-jährige Anna Römer von ihrer Mutter als vermisst gemeldet. Kurz darauf wird ein junges Mädchen in der Nähe eines Leipziger Kinderstrichs tot aufgefunden. Bei dem Mordopfer handelt es sich um die auf der Straße lebende Lisa Noack. Die Kommissare Saalfeld und Keppler stoßen in der Straßenkinderszene auf den Hilfsverein "Kinderland e.V.", der Lisa kostenlos behandelt hat. Zur gleichen Zeit wird auch in Köln eine 15-Jährige tot aus dem Rhein geborgen. Erste Ermittlungen ergeben eine Verbindung nach Sachsen. Der Tatort "Ihr Kinderlein kommet" erzählt die Ermittlungen rund um Annas Verschwinden weiter.