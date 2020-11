Tatort aus Münster: Mörderspiele

Tatort (WDR). . 01:28:27 Std. . UT . Verfügbar bis 17.05.2021. WDR.

Kommissar Frank Thiel ermittelt in einem spektakulären Mordfall: Am Aasee haben Kinder eine weibliche Leiche ohne Kopf entdeckt. Kurz vor ihrem Tod muss sie Unmengen von Rotwein und Trüffeln verzehrt haben. Der Obduktionsbericht von Prof. Karl-Friedrich Boerne zeigt: Der Mord ähnelt dem Aufsehen erregenden Rohrbach-Mord in den 50er Jahren, der nie aufgeklärt wurde und als beispielloser Justizskandal gilt. Hat hier die Russen-Mafia ihre Finger im Spiel? Dann geschieht ein zweiter Mord.