Tatort aus Münster: Fakten, Fakten

Tatort (WDR). . 01:27:43 Std. . UT . Verfügbar bis 01.10.2020. WDR.

Prof. Dreiden steht unter Verdacht: Jürgen Wilken, der Lebensgefährte seiner Ex-Geliebten, wurde erschossen. Frank Thiel und Prof. Karl Friedrich Boerne ermitteln.

Der Mord ereignete sich direkt vor Dreidens Haustür. Ein Eifersuchtsdrama? Dreiden beteuert, er habe mit dem Mord nichts zu tun. Hauptkommissar Thiel und Staatsanwältin Wilhelmine Klemm zweifeln an der Unschuld des Professors. Doch Boerne glaubt an Dreidens Unschuld, nicht nur weil der Professor für Friedensforschung sein langjähriger Freund ist. Die rechtsmedizinischen Indizien geben ihm recht. Kein Hauptverdächtiger, kein Tatmotiv. Thiel und Boerne stehen bei ihrem Fall wieder ganz am Anfang.