Tatort aus Köln: Kein Mitleid, keine Gnade

Tatort (WDR). . 01:27:44 Std. . Verfügbar bis 11.01.2021. WDR.

Die Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk ermitteln im Mordfall des 17-jährigen Schülers Jan. Seine Leiche wurde nackt an einem Seeufer bei Köln gefunden.

Erste Ermittlungen in seiner Schule ergeben schnell, dass es innerhalb der Schülerschaft rumort und einige Mitschüler überhaupt nicht traurig über Jans Tod sind, offensichtlich wurde er gemobbt. Kurz nach der Befragung an der Schule taucht im Internet ein Video von Freddy Schenk auf, das ihn in Erklärungsnot bringt.