Tatort aus Duisburg: Miriam

Tatort (WDR). . 01:28:16 Std. . UT . AD . Verfügbar bis 06.01.2021. WDR.

Thanner ist zu Schimanski gezogen, weil seine Freundin Sylvia ihn wegen seiner ewigen Eifersüchteleien rausgeworfen hat.

Er bringt Ordnung in Schimanskis leicht chaotischen Haushalt – in seiner Seele dagegen herrscht erhebliche Verwirrung. Er will die Trennung von Sylvia nicht akzeptieren. Alles andere, auch sein Beruf, ist für ihn von zweit- und drittrangiger Bedeutung – soll doch Schimanski machen. Und Schimanski macht. Er untersucht den Mord an Daddel Virks, einem kleinen Schnüffler, Gehilfe des Privatdetektivs Scholl, der einst ein Kollege von Thanner und Schimanski war. Wer hat Virks auf dem Gewissen?