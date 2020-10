Tatort aus Berlin: Amour Fou

Tatort (WDR). . 01:28:28 Std. . UT . Verfügbar bis 29.01.2021. WDR.

Eine bizarre schwarze Masse, zusammengeschmolzen mit einem Plastikliegestuhl in einem Laubengarten – mehr ist nicht übrig von Enno Schopper. Die ersten Ermittlungen führen Rubin und Karow an die Gesamtschule im Neuköllner Rollbergkiez, in der Enno Schopper unterrichtete, bevor er offenbar erschlagen, mit Benzin übergossen und verbrannt wurde. Aber warum? Enno hat seine Schwulenehe demonstrativ offen gelebt – fast provokativ, jedenfalls hier. Dann will ein Zeuge gesehen haben, wie sich Enno dem Schüler Duran Bolic im Umkleideraum sexuell genähert hat. Seit Jahren kümmert sich der Lehrer um den Jungen aus schwierigen Verhältnissen.