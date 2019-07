Sag nichts

Tatort (WDR). . 01:26:32 Std. . UT . WDR.

In der Nähe des Aasees wird eine Männerleiche entdeckt, der Befund von Prof. Boerne lautet: Offener Schädelbruch. Reifenspuren führen das Ermittlerduo Thiel und Boerne immerhin zur Identität des Opfers. Als die Spurensicherung auf verwischte Blutreste in dem Schlafzimmer des ermordeten Ingenieurs Wolfgang Baermann stößt, wird klar, dass er im eigenen Bett erschlagen wurde. Seine junge Frau gerät zunehmend unter Tatverdacht. Seltsam, dass sich in der Familie des Opfers ein Drama nach dem anderen abspielt!