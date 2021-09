Rückspiel (2002)

Tatort (WDR). 01:27:46 Std.

Fernsehfilm Deutschland 2002 +++ Zwei auf den ersten Blick zunächst nicht zusammenhängende Fälle führen die Leipziger und die Kölner Kripo erneut zusammen.

In Leipzig wird eine Mitarbeiterin des Kunstmuseums erschossen - ein Eifersuchtsdrama? Hauptkommissar Kain beginnt die Beschattung ihres Liebhabers und findet sich unvermittelt in Köln wieder. Am selben Abend werden die Hauptkommissare Max Ballauf und Freddy Schenk zu einer Raststätte in Köln gerufen. Hier hat eine Schießerei an einem Sicherheitstransporter stattgefunden. Sie fassen den mutmaßlichen Täter - es ist Kollege Kain. +++ Mit Klaus J. Behrendt, Dietmar Bär, Bernd Michael Lade | Regie: Kaspar Heidelbach