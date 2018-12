Platt gemacht

27.12.2018 | 01:26:21 Std. | UT | Verfügbar bis 27.01.2019 | WDR | Von Stefan Cantz, Jan Hinter

Am Kölner Eigelstein unweit des Kölner Doms wird die Leiche eines jungen Obdachlosen gefunden. Der Drogenabhängige starb an einer Vergiftung durch Frostschutzmittel, die ihm in einer ungewöhnlich guten Flasche Wein verabreicht wurde. Zuletzt war er auf der Armenspeisung durch den spendablen Schönheitschirurgen Dr. Ellermann gesehen worden. Dieser hatte mit dem Toten gelegentlich sexuellen Kontakt. Wurde der stadtbekannte Chirurg erpresst?