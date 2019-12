Mit ruhiger Hand | Ballauf und Schenk ermitteln in Köln

Tatort (WDR). . 01:28:09 Std. . UT . Verfügbar bis 12.06.2020. WDR.

Die Einstichwunde ist tief: Prof. Julius Gann hat viel Blut verloren. Er und seine Frau sind in ihrer Villa von einem Unbekannten überfallen und niedergestochen worden. Die Frau stirbt, der Professor wird in seiner eigenen Privatklinik behandelt. Bereitwillig folgen dort Dr. Wolf und die Krankenschwester Sylvia Keller seinen Anweisungen. Überraschend gleichgültig nimmt sein Sohn Jonas den Überfall auf seine Eltern zur Kenntnis. Was verheimlicht der Jugendliche vor den Kommissaren Ballauf und Schenk?