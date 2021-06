Klassentreffen (2010)

Tatort (WDR). . 01:28:16 Std. . UT . Verfügbar bis 13.12.2021. WDR.

+++ Beim Klassentreffen in seiner Heimatstadt Essen trifft Max Ballauf auf seine Jugendliebe Katja – und landet mit ihr im Hotelzimmer. Katjas Mann – das Klassenekel von früher – wird am nächsten Mord tot aufgefunden. Der Tote war für die Vergabe von lukrativen Bauaufträgen zuständig. Steht sein Tod in Zusammenhang mit dem Mord an dem Kölner Bauunternehmer Franz Tarrach, in dem Kommissar Schenk derzeit ermittelt? +++ Mit Klaus J. Behrendt, Dietmar Bär | Regie: Kaspar Heidelbach