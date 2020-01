Kaltes Herz | Max Ballauf und Freddy Schenk ermitteln

Tatort (WDR). . 01:28:30 Std. . UT . AD . Verfügbar bis 09.07.2020. WDR.

Das Kölner Tatort-Team ist diesmal mit einem besonders mysteriösen Fall konfrontiert. Der Sozialarbeiter Marco Steinbrück vom Kölner Jugendamt wurde erschlagen und die vierjährige Klara ist spurlos verschwunden. Marco hatte vor, das Mädchen in ein Heim zu bringen. War der Mord an ihm eine Verzweiflungstat der Eltern? Am Tatort treffen die Kommissare Ballauf und Schenk die betrunkene Mutter von Klara, sie ist gerade von einer durchzechten Nacht zurück.