Die Faust (2018)

Tatort (WDR). . 01:28:21 Std. . UT . Verfügbar bis 03.09.2021. WDR.

Fernsehfilm Österreich 2018 +++ Mit einem absoluten Profi bekommen es Moritz Eisner und Bibi Fellner angesichts einer rätselhaften Mordserie zu tun.

Erst tötet der maskierte Killer einen tätowierten Serben, dann den unscheinbaren georgischen Mitarbeiter einer Großgärtnerei und schließlich eine junge Mutter. Jedes Mal hinterlässt der Täter keine Spuren, jedoch eine schockierende Inszenierung: Er stellt die geschändeten Leichen spektakulär an Orten zur Schau, wo so viele Menschen unterwegs sind, so dass die Polizei keine verwertbaren DNA-Spuren finden kann. +++ mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser | Regie: Christopher Schier