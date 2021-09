Der Hammer (2014)

Tatort (WDR). . 01:28:30 Std. . UT . Verfügbar bis 26.03.2022. WDR.

Fernsehfilm Deutschland 2014 +++ Der Tote fiel vom Himmel: Als Kommissar Thiel am Tatort eintrifft, steht der Busfahrer, der die Leiche fast überfahren hätte, noch unter Schock.

Bauunternehmer Dr. Öhrie wurde in seinem Büro mit einem Hammer erschlagen und aus dem Fenster auf die Straße gestoßen. Öhries Firma ist verantwortlich für ein umstrittenes Bauprojekt, hinter dem viele ein riesiges Bordell vermuten. Als auch der Zuhälter Bruno Vogler in einem Parkhaus mit einem Hammer erschlagen wird, offenbaren die Videos der Überwachungskameras Erstaunliches: Der Täter steckt in einem Superheldenkostüm. +++ mit Jan Josef Liefers, Axel Prahl | Regie: Lars Kraume