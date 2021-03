Der Fall Reinhardt (2014)

Fernsehfilm Deutschland 2014 +++ Eine Serie von Brandanschlägen hält die Stadt Köln in Atem! Nach den ersten Todesopfern werden die Abstände zwischen den Brandanschlägen immer kürzer.

Max Ballauf und Freddy Schenk treffen am Tatort auf die unter Schock stehende Karen Reinhardt. Sie hat eine leichte Rauchvergiftung. Dass ihre Kinder den Brand nicht überlebt haben, will sie nicht wahrhaben. Und von ihrem Mann Gerald Reinhardt fehlt jede Spur. Nachbarn sagen, er sei bei der Firma Cologne Airtech als Luftfahrtingenieur beschäftigt. Doch die Ermittlungen ergeben: Hier wurde ihm bereits vor zwei Jahren gekündigt. Dann stellt sich heraus: Reinhardt hat seine Frau verlassen und sich in Maastricht ein neues Leben aufgebaut. +++ mit Klaus J. Behrendt, Dietmar Bähr und Susanne Wolff | Regie: Torsten C. Fischer