Alter Ego | Kommissar Faber ermittelt in Dortmund

Tatort (WDR). . 01:29:00 Std. . UT . Verfügbar bis 05.03.2020. WDR.

Während Hauptkommissar Peter Faber seine Rückkehr in die alte Heimat Dortmund mit einem Besuch in seiner alten Schule beginnt, wird der Architekturstudent Kai Schiplok kaltblütig in seiner Wohnung nieder gestochen. Er war nackt und nur mit einem Tuch verhüllt. Seine Kommilitonin Laura findet ihn und berichtet von häufigen Auseinandersetzungen mit Kais Ex-Freund, Lars Bremer. Handelt es sich um ein Eifersuchtsdrama oder um die Tat eines Schwulenhassers?