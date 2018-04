Stratmanns - Jupps Kneipentheater im Pott, Folge 139

13.04.2018 | 58:25 Min. | Verfügbar bis 20.04.2018 | WDR

Wirt Jupp (Ludger Stratmann) regt sich heute mal über die Arbeitsbedingungen in der Altenpflege auf. Früher konnten die Pfleger sich zu den alten Menschen setzen, hielten ihnen die Hand und waren einfach nett zu ihnen. Dafür haben sie heute keine Zeit mehr, sie müssen Berichte schreiben und jeden Handgriff schriftlich auflisten. Dagegen ist Mutter Schagalla (Beate Abraham) bester Laune, sie ist vom Bürgermeister persönlich für ihr neues Ehrenamt ausgezeichnet worden. Sie arbeitet neuerdings mit straffällig gewordenen Jugendlichen. In der Theoriestunde betet sie mit den jungen Leuten, bis der Wärter eingeschlafen ist. In der Praxis gibt sie ihr Wissen weiter, schließlich hat sie das kriminelle Gewerbe von der Pike auf gelernt. Da zeigt sie ihnen zum Beispiel, wie man Jupps Weinkeller ausräumt. Autor/-in: Thomas Lienenlüke, Dietmar Jacobs