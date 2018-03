Stratmanns - Jupps Kneipentheater im Pott (Folge 141)

23.03.2018 | 58:46 Min. | Verfügbar bis 30.03.2018 | WDR

Der "Jupp" betreibt eine Kneipe in Essen, mitten im Herzen des Ruhrgebiets, mit allem was die Gastwirtschaft um die Ecke so liebenswert macht: die Stammkunden, die Aufarbeitung der Zeitgeistprobleme und die Ratschläge für Problembeladene. Jupps Kneipentheater besitzt außerdem eine kleine Bühne, - Auftrittsmöglichkeit für die Könner aus der Kabarett- und Comedyszene und Jupps ganzes Glück. Neben den Stammgästen, der Ruhrpott-Familie "Schagalla" mit Mutter Schagalla (Beate Abraham), Schwiegersohn Egon Häberle (Matthias Kress) und Lebensgefährtin Tamara Schmitz (Daniela Lebang), Herr Trost (Gegor Mönter), Fräulein Schochz (Dagmar Schönleber), Herr Borowieck (Mike Müller) sowie "Kellner" Andreas Etienne sind Richard Rogler, Achim Hagemann mit den Popolskis und Sebastin Pufpaff zu Gast. Autor/-in: Thomas Lienenlüke, Dietmar Jacobs