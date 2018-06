Stratmanns - Jupps Kneipentheater im Pott

01.06.2018 | 58:43 Min. | Verfügbar bis 08.06.2018 | WDR

Nach einem ordentlichen Schlag auf den Kopf sieht die Welt manchmal ganz anders aus. Mutter Schagalla (Beate Abraham) hat dem Egon (Matthias Kress) eine getuscht, jetzt gibt er den überkandidelten Wissenschaftler. Er will aus der Stellung der Gestirne eine Theorie zur kosmischen Gravitation in Überlichtgeschwindigkeit entwickeln und damit Albert Einstein widerlegen. Herr Borowieck (Michael Müller) entert das "Stratmanns" mit einem iPad. Er hat eine neue Flamme in Stuttgart, mit der er in aller Ruhe skypen will, doch daraus wird nichts. Kellner Andreas Etienne macht ihm einen üblen Strich durch die Rechnung. Autor/-in: Thomas Lienenlüke, Dietmar Jacobs